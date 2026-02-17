平成音楽大学と漫画出版社のコアミックスが、お互いの人材の活用や育成を目的とした連携協定を結びました。今回の協定では、コアミックスが運営するオクロック熊本歌劇団の課題解決に取り組む授業を平成音大の学生が実施するほか、コアミックスから講師を派遣することも検討されています。 また、平成音大の「声楽コース」が来年4月から「声楽・ミュージカルコース」に変更されることも発表されました。ミュ&