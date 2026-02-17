日本スケート連盟が１７日、公式インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝の移動風景を投稿した。金メダル獲得から一夜明け、記者会見に臨んだふたり。インスタでは移動するふたりの車内写真を添え、「移動の車内ではたくさんのお祝いメッセージに目を通してお返事してます」と伝えた。木原、三浦と