グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が17日、自身のインスタグラムを更新。雑誌掲載のサウナ満喫ショットを投稿した。天羽は「もうそろ出ちゃう？#隣のサウナガール」とコメント。金色のビキニを着用し、サウナを楽しむ姿を投稿した。顔や美バストを桜色に染めた、艶っぽい様子を見せている。この投稿にフォロワーからは「色気溢れとる」「火照りすぎ」「お顔も真っ赤」「希純さんにメロメロ」とコメントが寄せら