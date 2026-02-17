レゴジャパンは、大人の『好き』や『情熱』をクリエイティブに自分で表現できる大人向けのレゴブロックから、ニューヨークにあるメトロポリタン美術館とのコラボレーションによる「レゴアート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」を3月4日より販売開始する。レゴアート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞「レゴアート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」は、メトロポリタン美術館を代表する、1899年に描かれたクロード・