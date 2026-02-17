【漫画】本編を読むご近所づきあいが昔よりも減った現代、隣の家に住んでいる人とはゴミ出しのときにたまたま会って挨拶を交わす程度で、どんな人物、もしくは家族なのかはわからないという人は少なくないだろう。『この街の誰かに嫌われています』（グラハム子/KADOKAWA）は、とある住宅地に引っ越してきた一家の主婦が直面した、ご近所トラブルの顛末を描いたコミックだ。子どもの小学校入学を機に、郊外の住宅地に引っ越し