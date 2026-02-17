グラニフは、2月10日より、ウルトラマンシリーズとのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売する。ウルトラマン×グラニフ放送60周年を迎え、世代を超えて絶大な人気を誇る特撮作品ウルトラマンシリーズ。同コラボレーションでは「ウルトラ怪獣」をテーマに、人気のウルトラ怪獣はもちろん、ちょっとマニアックな星人まで、多彩なキャラクターがグラニフに大集結する。さらに、同企画の