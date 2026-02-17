ミュージカル「十二国記」で、当日に公演中止になった2025年12月26日13時回の払い戻し方法をめぐり、26年1月にSNSで波紋が広がった。チケットを発券したコンビニ等の店頭でしか払戻しの手続きができず、自宅から遠い場所で発券した人は払い戻しが難しいといった声が主なものだった。なぜ、発券店舗でしか払い戻し手続きができないのだろうか。チケットを販売するぴあが取材に応じた。発券店舗で払い戻し手続きを行う必要がミュージ