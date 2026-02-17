韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「꽃중년（コッチュンニョン）」の意味は？「꽃중년（コッチュンニョン）」という言葉を聞いたことありますか？ある40〜50代の男性の特徴を表す言葉です。「꽃중년（コッチュンニョン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た