テレビ大阪は17日、公式Xを更新。13日に放送した番組で放映が一時中断となったことを謝罪。再放送の日時を伝えた。【Xより】放映が一時中断する事象の発生を報告・謝罪したテレビ大阪再放送日を伝える投稿では「2月13日放送の『パウ・パトロール』において、放映が一時中断する事象が発生しました」と報告し「番組をご視聴いただいていた皆さまに、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。