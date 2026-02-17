百貨店を中心に展開する柿の種専門店かきたねキッチンが、2026年3月3日（火）に15周年を迎えます。その特別な節目を記念して誕生したのが、『15周年記念かきたね贅沢チーズ海鮮風塩だれ』。これまでの感謝と“毎日を、ハッピーに”の想いを込めた、今だけのスペシャルフレーバーです♡ 15周年記念の限定フレーバー 15周年記念かきたね贅沢チーズ海鮮風塩だれ 価格：540円（税込