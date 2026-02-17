「練習試合、広島１０−１楽天」（１７日、コザしんきんスタジアム）現役ドラフトで楽天から加入した辰見鴻之介内野手（２５）が、初めて古巣との対戦で３安打１打点１盗塁と結果を残した。「試合前もあいさつができたので、すごく今日は良い一日でした」と表情を崩した。１、２打席目は打ち取られたものの、六回の３打席目に左前打で出塁。５球目でスタートを切り、二盗を決めた。「根拠を持ってセーフになれるという。根拠