ボクシングの2025年度年間表彰式が17日、東京ドームホテルで行われ、プロ男子の部の最優秀選手賞（MVP）は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が8年連続9度目の受賞となった。選考はボクシング担当記者の投票によるもので、井上は23年度以来の満票での選出となった。井上は昨年、1月に金芸俊（韓国＝4回KO）、5月に米ラスベガスでラモン・カルデナス（米国＝8回TKO）、9月にムロジョン・アフマダリエフ