ソフトバンクから楽天に新加入した佐藤直樹外野手（27）が17日、広島との練習試合（コザ）に「1番・中堅」で先発出場。初回先頭で、高の初球を左中間に運ぶプレーボール弾を放った。「思い切っていった結果がホームランになって良かった」JR西日本から19年ドラフト1位でソフトバンク入団。昨季はキャリアハイの104試合に出場も現役ドラフトで楽天に移籍した。辰己が股関節の違和感で出遅れる中、持ち味の長打力を発揮し「し