「練習試合、広島１０−１楽天」（１７日、コザしんきんスタジアム）広島が今年２度目の対外試合に臨み、１７安打１０得点で大勝した。今年から捕手に再挑戦している二俣が３長打の３打点の大暴れ。「１番・中堅」で起用された大型スイッチヒッターのドラフト１位・平川も左右両打席で安打を放ち、３安打１打点でアピールした。平川はこれで対外試合９打数５安打で打率・５５６。右打席に限れば、４打数４安打で打率１０割を