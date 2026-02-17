2月17日は中国の春節で、15日から9日間の大型連休に入っています。中国中部の湖北省では、家族が集う時期にあたり、折からの寒波も重なって暖房用電力の需要が増加しており、同省孝感市応城にある世界初の300メガワット級圧縮空気エネルギー貯蔵発電所が15日夜7時、蓄電モードから放電モードへと切り替えられました。応城は中国有数の井鉱塩の産地で、地下の塩穴溶腔の容量は4000万立方メートル以上に達します。かつては採掘後の塩