FC町田ゼルビアは２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第８節で、中国の成都蓉城とホームで対戦している。この試合で町田に移籍後初先発のテテ・イェンギは７分、林幸多郎のクロスに敵陣ボックス内で反応。うまくヘッドで合わせ、ゴールネットを揺らした。 25歳のFWにとって、これが移籍後初ゴール。スタメン起用に結果で応えてみせた。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画