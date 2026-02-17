2026年度の当初予算案などを審議する静岡県議会の定例会が2月17日から始まりました。鈴木康友知事は「『停滞から成長へ』転換する」と決意を述べました。 【写真を見る】17日から始まった2026年度の当初予算案などを審議する静岡県議会の定例会 17日に開会した県議会2月定例会の冒頭、鈴木知事が所信表明に臨みました。 ＜鈴木康友静岡県知事＞ 「財政健全化と未来への積極投資の両立は確かに困難な課題ではありますが、来年度