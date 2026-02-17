静岡県御前崎市の浜岡原子力発電所で巨大地震の発生を想定した緊急事態訓練が行われました。浜岡原発の「データ不正」が明らかになってから初めての大規模訓練です。 【写真を見る】浜岡原子力発電所で行われた巨大地震の発生を想定した緊急事態訓練 2月17日の訓練は、御前崎市を震度6強の揺れが襲ったというシナリオで行われ、浜岡原発の職員だけでなく中部電力本店の社員など約460人が参加しました。 現在、稼働を停止