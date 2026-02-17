静岡市は、過去最大となる2026年度の当初予算案を発表し、防災や地域経済の活性化など5つの重点政策を掲げました。 来年度の中学校の給食費・静岡市の子育て支援策 中でも目玉は、子育て支援の拡充です。深刻な人口減少に歯止めはかかるのでしょうか。 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「計画段階の変革とか仕事の仕方の変革とかずっとやってきましたけれども、いよいよこれで実際にそういったものが形になってきましたので、変革実行