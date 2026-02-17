鹿児島市の路上で倒れ心肺停止になった高齢の男性。助けたのはその場に居合わせた通行人の男女3人でした。男性はその後、無事、社会復帰でき、17日この3人に感謝状が贈られました。当時の様子を再現してもらいました。心肺停止の高齢男性の救護活動にあたったとして鹿児島市消防局から感謝状が贈られたのは、細元美和さん(56)、中甫木涼介さん(26)、中道綾奈さん(26)の3人です。3人に現場で当時の様子を再現してもらいました