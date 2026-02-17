大阪府内の高校で女子生徒が男性教員から性被害を受け、女性生徒側が府教委に被害を告発していたにもかかわらず、府教委側が約５年にわたり対応を行っていなかったことが明らかになりました。性加害が認定されましたが、市立高校勤務時の行為だったことなどを受け、府教委は教員に対し懲戒処分を下さず「諭旨免職」としたということで、退職金も今後支払われる予定です。大阪府監査委員の監査結果によると、大阪府内の市立高