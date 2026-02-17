２０２９年に控える成田空港の拡張をにらみ、航空や鉄道大手が対応を急いでいる。発着枠が年間３０万回強から５０万回に増え、訪日外国人客や国際貨物の伸びが期待できるためだ。需要増を取り込める態勢を整え、収益拡大を目指す。（仁木翔大）「成田空港の拡張をビジネスチャンスと捉え、アジアの短距離路線の拡大を目指す」。日本航空の斎藤祐二副社長は３日の決算記者会見で強調した。日航は同日、成田を拠点とする傘下の