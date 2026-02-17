ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得したフィギュアスケートの“りくりゅう”ペアが日本時間17日午後6時過ぎに会見を行いました。日本時間午前6時に三浦璃来選手（24）・木原龍一選手（33）が見せた“逆転の金メダル”。2人が表彰式後に気にしていたのは…。“りくりゅう”ペア・三浦璃来選手：今何時でしょうか？記者：11時40分です。“りくりゅう”ペア・木原龍一選手：明日8時（日本時間午後4時）集合と聞いたので