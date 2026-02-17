元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画に出演。ベースの大型化で走塁面に起こる変化を予想した。赤星憲広○「拡大ベース」導入で起こること米大リーグで2023年に採用され、NPBでも今季から導入予定の「拡大ベース」。一辺を3インチ広げることで、盗塁成功率の向上や接触プレーによる負傷軽減が期待されている。この話題について、赤星氏は「色々選手たち