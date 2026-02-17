リコージャパンは2月16日、ダイフクのクリーンルーム事業部 営業本部EG部に、「RICOH オンプレLLMスターターキット」を導入し、生成AIアプリ開発プラットフォーム「Dify（ディフィ）」を活用した業務効率化の支援を開始したことを発表した。リコージャパンは「Dify」やリコー製LLM（700億パラメータ）をはじめ、セキュアに生成AIを活用するために必要な環境の構築、導入、運用支援などを「RICOH オンプレLLMスターターキット」とし