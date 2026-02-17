◆練習試合巨人３―３ロッテ＝７回降雨コールド＝（１７日・那覇）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（中大）が対外試合２試合連続でアピールに成功した。打撃面では３回に死球を選ぶと、５回には対外試合初安打となる左前打をマーク。１５日の練習試合・広島戦（那覇）は２打数無安打３四球で、対外試合は８打席で５出塁と出塁率６割２分５厘と好数字をマークしている。守備では４回にソトの右中間への打球をスライディ