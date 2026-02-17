浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は１８日、開幕する。森且行（５１＝川口）は前節の山陽ＧＩは準決５着で優出を逃したが、最終日は好スタートを決め２周回で先頭に立つ速攻戦で快勝。ただ「独走だったのにタイムが出ない。力がない感じ。前検日も乗っても力がない感じだった。セッティングはやらないと」と不満げで底上げを図る。「タイヤも当てて、前節最終日のものか新しいものか、しっかり選ぶ」と前検