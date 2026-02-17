【モデルプレス＝2026/02/17】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、2月17日21時より独占配信されるDMM TVオリジナルバラエティ『にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3』第1話の場面カットを解禁。あわせて、同日20時30分より、佐伯イッテツ・叢雲カゲツによるカウントダウンウォッチパーティを開催することを発表した。「にじさんじ」運営、VTuber“なりすまし”人物特定＆和解発表◆にじさんじVTuber企画第3