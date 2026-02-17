鹿児島県肝付町で17日午前、用水路の中に、高齢者の女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 死亡が確認されたのは、肝付町後田の無職・森時子さん(89)です。 肝付警察署によりますと、17日午前11時半頃、「母がいなくなったので探していたら外で発見した。どうすればいいか」と森さんの娘から警察署に通報がありました。 駆けつけた救急隊により森さんは用水路から引き上げられましたが、その後、死亡が