秋田朝日放送 横手市でおよそ３００年続く旭岡山神社の梵天（ぼんでん）奉納祭が行われ、熱気にあふれた男衆が激しくもみ合い、今年１年の家内安全などを祈願しました。 毎年２月１７日に行われる旭岡山神社の梵天奉納祭。横手のぼんでんは豪華絢爛な頭飾りが特徴です。高さはおよそ５ｍ、重さはおよそ３０キロ。今年は２４本のぼんでんが集まりました。ぼんでんは五穀豊穣や商売繁盛などを祈願して奉納されます。「横手の