秋田朝日放送 ハタハタが獲れないなど漁獲量の減少が続き、苦しい経営に直面する県漁業協同組合が経営改善計画の承認を求める臨時の総代会を開きました。 臨時の総代会には書面を含め１０４人が出席し、１０１人の賛成で来年度から１０年間にわたる経営改善計画が承認されました。計画には、現在４カ所ある支所を３カ所に減らすなど支所や市場の統廃合を進めること。事業の見直しや集約によって職員数を適正にすること。組