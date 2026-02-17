独ＺＥＷ景況感指数は５８．３と予想外の悪化も、ユーロ売り反応限定的＝ロンドン為替 ２月ドイツＺＥＷ景況感指数は５８．３と前回の５９．６から低下した。市場予想は６５．２で、予想外の弱い結果となった。現状指数は－６５．９と予想と一致、前回の－７２．７から改善した。ユーロ売りの反応はほとんどみられていない。 EUR/USD1.1845EUR/JPY181.11EUR/GBP0.8713