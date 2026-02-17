ＮＹ原油時間外取引再び６３ドル台半ばに上昇、イラン情勢の報道で 東京時間19:13現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.41（+0.52+0.83%） ※ハメネイ師、トランプ氏に警告イランを破壊することはできない