秋田朝日放送 秋田市の三大夏祭りの一つ、雄物川の花火大会の開催が見送られることになりました。大会実行委員会では来年以降の再開を目指し、体制の再編成を行うとしています。 雄物川放水路の通水５０周年を記念して、１９８８年に第１回大会が開催された雄物川花火大会。毎年８月１１日におよそ４０００発の花火が打ち上げられ、去年はおよそ１３万人の観覧者を集めました。秋田市西部地区の振興会や町内会が大会実行委