１７日、なぞなぞ大会に参加した市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月17日】中国福建省武夷山市の公園で旧暦1月1日に当たる17日、春節をテーマにしたなぞなぞイベントが開かれ、多くの市民が謎解きを楽しんだ。１７日、なぞなぞ大会に参加した市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１７日、なぞなぞ大会に参加した市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１７日、なぞなぞ大会に参加した市民。（武夷山＝新華社