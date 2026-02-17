◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 決勝(大会12日目/現地17日)日本時間午後9時から予定されていたスノーボード女子スロープスタイル決勝が雪の影響で延期になったことが発表されました。日本勢は女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手が1回目で84.93の高得点をマーク。全体2位で通過。また岩渕麗楽選手は73.65で4位、深田茉莉選手は71.03で7位通過しています。