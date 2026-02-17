「お互いのために滑ろう」「2人じゃなきゃ成し遂げられなかった。最高のパートナーと思います」と口にする三浦璃来選手、木原龍一選手のりくりゅうペア。お互いの信頼関係で成し遂げたフィギュアスケートペア金メダル。その裏側を明かしました。りくりゅうペアはショートプログラムでリフトのミスがありトップと6.90差で全体5位スタートとなりました。なかなか気持ちが切り替わらなかったのは木原選手です。演技後にリンクの上でう