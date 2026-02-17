「江戸川大賞・Ｇ１」（１８日開幕、江戸川）松山将吾（３１）＝滋賀・１１４期・Ａ１＝の手応えがいい。引き当てた４８号機は、前節に金子萌（静岡）が「全体的に良く、特にレース足がいい」と好感触だったエンジン。本人も「足はいいと思う。スリット過ぎての雰囲気が良かった」と伸びに関して高評価だった。ただ課題もある。「行き足は合っていない感じで、そこが来ればターン回りも来ると思う。いいエンジン引いたし、頑