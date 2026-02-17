『たべっ子どうぶつLAND』のポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」が、16日から大阪のららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真で始まった。人気フォトスポット「らいおんくんのお昼寝モニュメント」が大阪初登場となった。【画像】どうぶつさんの「社員証（全9種）」『たべっ子どうぶつLAND』は、ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界が楽しめる体験型屋内イベント。累計