「江戸川大賞・Ｇ１」（１８日開幕、江戸川）現在のエース６９号機は、坪井康晴（静岡）が引き当てたが、「エンジンパワーはあるけど、乗りづらいし、起こしで鳴く。レースできるように叩く」と機力の良さは感じているが、まだまだ調整が必要な様子。前検トップタイムは西村拓也（大阪）の６秒６１だった。７１号機は中堅上位機だが「よく分からなかった。全然乗れてないし、１周しかしてない。エンジンを信じて行く」と好タ