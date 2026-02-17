ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、新種目で２人１組による男子スーパー団体（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）が行われた。日本は二階堂蓮（日本ビール）、小林陵侑（チームＲＯＹ）で臨み、合計５３５・２点で６位だった。悪天候のため２回目までの成績で順位が決まり、オーストリアが合計５６８・７点で優勝した。ジャンプは全日程が終了し、二階堂は１９９８年長野五輪の船木和喜に並ぶ３個のメダルに輝いた