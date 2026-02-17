衆院選で惨敗した中道改革連合の野田佳彦前共同代表が１日、自身の公式サイトやＳＮＳに、「お詫び（水中の陣）」と題したメッセージを掲出。衆院選直前の中道の結党について、「生活の安心と平和を守る『穏健な政治勢力』として、中道のかたまりを作るという方向性は決して間違っていなかったと思います」と強調した。衆院選については「抜き打ち解散」で「不意を突かれました」とも。結果は「厳粛に謙虚に受け止めたい」とし