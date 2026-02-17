バイエルンは元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーの負傷離脱を発表した。14日に開催されたブンデスリーガ第22節ブレーメン戦で先発出場したノイアーだったが、後半開始からGKヨナス・ウルビッヒとの交代を余儀なくされた。クラブは、ブレーメン戦で左ふくらはぎの筋断裂が認められたというノイアーが当面の離脱することを発表している。ドイツ『ビルト』によると、ビンセント・コンパニ監督は当初、「安心したのはマヌが試合後