MON7Aが、2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」を3月7日に配信リリースする。 （関連：MON7A「おやすみTaxi」バイラルチャートイン語りかけるような歌唱とグルーヴで広がる話題性） 本楽曲は、自身が恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』（ABEMA）に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露されたもの。YouTubeでの弾き語り動画は450