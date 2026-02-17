○コニシ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.6％にあたる230万株(金額で32億2000万円)を上限に、2月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ｅＷｅＬＬ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.13％にあたる17万2000株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月18日から8月18日まで。 ○ミクロン [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.7％