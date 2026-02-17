年度末を前に、解雇や雇止めなどの不安を抱える人からの相談を受け付けるホットラインが17日に開設されました。 「連合」＝日本労働組合総連合会が、17日から全国一斉に開設した「労働相談ホットライン」。 年度末を迎えるこの時期に、連合が毎年実施しています。 県内では、残業代など賃金の未払いや本人の同意がない解雇や雇止め、パワハラなどの相談が多いということです。 （連合長崎 津粼 祐希 副事務局