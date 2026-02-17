（荒場梨瑚気象予報士）「鹿児島市はポカポカと晴れて暖かくなりました。上着いらずの暖かさでこの暖かさでカワズザクラもきれいに咲いているようです」17日の鹿児島市は朝から晴れて気持ちの良い１日となりました。最高気温は18.8℃と春の暖かさに。この暖かさに誘われて石橋記念公園ではカワヅザクラが咲いています。例年より咲き始めが２週間ほど遅れたということですがピンクの小さな花が青空に映えて春らしい風景が広がっ