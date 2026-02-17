災害時の避難所として学校施設を活用しようと、諫早市と創成館高校を運営する奥田学園が協定を結びました。 締結式には、諫早市の大久保市長と創成館高校を運営する奥田学園の奥田 修史理事長が出席しました。 近年頻発する災害に備え、高台の平坦地にある高校の校舎やグラウンドを避難所として活用してもらおうと学園が市に提案。 創成館高校は高速道路に近いなど交通の利便性が良く、車での避難者の受け入れや救援