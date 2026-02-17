2020年7月豪雨で被災した「くま川鉄道」は、今も一部区間が不通となっています。 【写真を見る】豪雨災害から5年半一部区間で不通が続く「くま川鉄道」全線復旧に向け大きな節目 今年9月中の全線復旧に向け、今日（17日）、工事が大きな節目を迎えました。 相良村と錦町にまたがる新しい「球磨川第四橋梁」は、約400mあります。 記者「工事の最前線に入ることが許可されました。斜材と言われるＶ字の部分が組まれて、今、