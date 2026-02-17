防災士の資格に挑戦した小3女児 災害に関する知識や技能を持ち、啓発などをする「防災士」という民間資格があります。この資格を取得しようと小学3年生の女の子が頑張りました。防災士を目指した理由、そして、試験の結果が出ました。 【写真を見る】9歳女児が防災士試験に挑戦！？ 合格ラインは正答率8割「習っていない漢字がたくさん…」被災の記憶を糧に 大人に混じって研修を受ける女の子 今年1月、熊本市で防災に関する